Περιστέρια στο μπαλκόνι: Οι αποτελεσματικοί τρόποι για να τα απομακρύνετε χωρίς να τα πειράξετε
TOPETMOU

Περιστέρια στο μπαλκόνι: Οι αποτελεσματικοί τρόποι για να τα απομακρύνετε χωρίς να τα πειράξετε

Το μυστικό για να απαλλαγείτε από αυτά δεν είναι να τα βλάψετε, αλλά να χαλάσετε τη «βολή» τους.

Περιστέρια στο μπαλκόνι: Οι αποτελεσματικοί τρόποι για να τα απομακρύνετε χωρίς να τα πειράξετε
Όσοι μένουμε σε διαμέρισμα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, ξέρουμε καλά πόσο εκνευριστικό είναι να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις το μπαλκόνι γεμάτο ακαθαρσίες από περιστέρια.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μυρωδιά, αλλά και το γεγονός ότι τα περιττώματά τους είναι εξαιρετικά διαβρωτικά για τα κάγκελα και τα πλακάκια, ενώ κουβαλάνε και ένα σωρό μικρόβια και παράσιτα.

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