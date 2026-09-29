Γιατί οι σκύλοι αγαπούν τα παιχνίδια που κάνουν θόρυβο
TOPETMOU

Γιατί οι σκύλοι αγαπούν τα παιχνίδια που κάνουν θόρυβο

Τα παιχνίδια που κάνουν έντονο, διαπεραστικό ήχο φαίνεται πως ξυπνάνε κάποια βαθύτερα ένστικτα, αλλά και επιθυμίες στους σκύλους μας.

Γιατί οι σκύλοι αγαπούν τα παιχνίδια που κάνουν θόρυβο
Οι περισσότεροι σκύλοι αγαπούν τα παιχνίδια, αλλά δεν παίζουν με όλα το ίδιο. Όπως και εμείς, έχουν και εκείνοι τις προτιμήσεις τους και δεν είναι τυχαίο που σχεδόν όλοι τρελαίνονται για εκείνα τα παιχνίδια που κάνουν πολύ και έντονο θόρυβο. Τόσο που μετά από λίγο και με βαριά καρδιά αναγκαζόμαστε να τους τα πάρουμε, γιατί μας έχουν πάρει τα αυτιά.

Είναι όμως αυτά τα παιχνίδια ασφαλή για τους τετράποδους μας φίλους και ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που έχουν αδυναμία σε αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που κάνουν;

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