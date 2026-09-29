Γιατί οι σκύλοι αγαπούν τα παιχνίδια που κάνουν θόρυβο

Τα παιχνίδια που κάνουν έντονο, διαπεραστικό ήχο φαίνεται πως ξυπνάνε κάποια βαθύτερα ένστικτα, αλλά και επιθυμίες στους σκύλους μας.