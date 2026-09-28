Ποιο είναι τo πιο viral ψάρι που έχει κόκκινα χείλη και περπατάει στο νερό;

Ένα ψάρι με κόκκινα χείλη, που περπατάει, σίγουρα δεν είναι από τα τυπικά είδη που θα περίμενε κανείς να ζουν στη θάλασσα.