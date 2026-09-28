Ποιο είναι τo πιο viral ψάρι που έχει κόκκινα χείλη και περπατάει στο νερό;
Ποιο είναι τo πιο viral ψάρι που έχει κόκκινα χείλη και περπατάει στο νερό;
Ένα ψάρι με κόκκινα χείλη, που περπατάει, σίγουρα δεν είναι από τα τυπικά είδη που θα περίμενε κανείς να ζουν στη θάλασσα.
Η φύση δεν σταματάει να μας εκπλήσσει, καθώς συνεχώς γνωρίζουμε νέα πλάσματα που μοιράζονται τον πλανήτη μαζί μας.
Μέσα σε αυτά είναι και ένα ψάρι που όταν το βλέπει κανείς για πρώτη φορά, νομίζει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Λογικό είναι, αφού στα βίντεο που το βλέπουμε έχει κατακόκκινα, φουσκωτά χείλη, -σαν αυτά που άλλες κοπέλες παλεύουν να αποκτήσουν με το κατάλληλο κραγιόν- και περπατάει στο νερό.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Μέσα σε αυτά είναι και ένα ψάρι που όταν το βλέπει κανείς για πρώτη φορά, νομίζει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Λογικό είναι, αφού στα βίντεο που το βλέπουμε έχει κατακόκκινα, φουσκωτά χείλη, -σαν αυτά που άλλες κοπέλες παλεύουν να αποκτήσουν με το κατάλληλο κραγιόν- και περπατάει στο νερό.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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