Τι σημαίνει πραγματικά «αγάπη» για έναν σκύλο
Τι σημαίνει πραγματικά «αγάπη» για έναν σκύλο
Είναι «αγάπη» αυτό που αισθάνεται ένας σκύλος; Ή μήπως πρόκειται κυρίως για εξάρτηση από τον άνθρωπο που του προσφέρει τροφή και ασφάλεια;
Ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού και μας υποδέχεται σαν να λείπαμε μέρες, ακόμη κι αν έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες. Μας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, επιλέγει να ξαπλώσει δίπλα μας ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού και, όταν κάτι τον τρομάξει, σχεδόν πάντα έρχεται κοντά μας. Για όποιον ζει με έναν σκύλο, η εξήγηση μοιάζει αυτονόητη: μας αγαπάει.
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