Φίδι κατάπιε τρεις μπάλες γκολφ - Η στιγμή που οι κτηνίατροι τις βγάζουν από το στόμα του

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις μπάλες golf έπρεπε να βγάλουν οι κτηνίατροι από το φίδι, που αποφάσισαν να το ναρκώσουν αντί να το ανοίξουν.