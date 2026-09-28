Φίδι κατάπιε τρεις μπάλες γκολφ - Η στιγμή που οι κτηνίατροι τις βγάζουν από το στόμα του
Φίδι κατάπιε τρεις μπάλες γκολφ - Η στιγμή που οι κτηνίατροι τις βγάζουν από το στόμα του
Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις μπάλες golf έπρεπε να βγάλουν οι κτηνίατροι από το φίδι, που αποφάσισαν να το ναρκώσουν αντί να το ανοίξουν.
Ποιος να περίμενε ότι οι μπάλες γκολφ που έχασε βρίσκονται στο σώμα ενός φιδιού που τις κατάπιε.
Όσο απίθανο κι αν ακούγεται, ένα φίδι μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, προκειμένου να του αφαιρεθούν τρεις μπάλες γκολφ. Όλα αυτά συνέβησαν πριν λίγες ημέρες στο Τέξας, όταν το φίδι διακομίσθηκε στο South Texas Avian & Exotic Hospital. Ακόμα και οι κτηνίατροι που ανέλαβαν το ερπετό δεν είχαν δει κάτι αντίστοιχο. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις μπάλες έπρεπε να βγάλουν οι κτηνίατροι, οι οποίοι αποφάσισαν να μην κάνουν επέμβαση, αλλά να το ναρκώσουν.
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Όσο απίθανο κι αν ακούγεται, ένα φίδι μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, προκειμένου να του αφαιρεθούν τρεις μπάλες γκολφ. Όλα αυτά συνέβησαν πριν λίγες ημέρες στο Τέξας, όταν το φίδι διακομίσθηκε στο South Texas Avian & Exotic Hospital. Ακόμα και οι κτηνίατροι που ανέλαβαν το ερπετό δεν είχαν δει κάτι αντίστοιχο. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις μπάλες έπρεπε να βγάλουν οι κτηνίατροι, οι οποίοι αποφάσισαν να μην κάνουν επέμβαση, αλλά να το ναρκώσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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