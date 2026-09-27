Θλίψη για τον Όμηρο, την τυφλή θαλάσσια χελώνα που πέθανε
Θλίψη για τον Όμηρο, την τυφλή θαλάσσια χελώνα που πέθανε
O Όμηρος ανέλαβε έναν σημαντικό ρόλο στον νέο του χώρο, αφού ήταν η αφορμή για να ενημερωθούν χιλιάδες επισκέπτες για τις θαλάσσιες χελώνες.
Στο Ενυδρείο της Κορνουάλης αποχαιρέτισαν τον Όμηρο λέγοντας πως ήταν μια τυφλή θαλάσσια χελώνα που άνοιξε πολλά μάτια.
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ – Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας και το Ενυδρείο της Κορνουάλης Blue Reef Aquarium, θρηνούν την απώλεια του Όμηρου, μιας τυφλής Caretta caretta.
Γνωρίσαμε την αρσενική θαλάσσια χελώνα το 2007, όταν βρέθηκε τραυματισμένη στο Μαυροβούνι Γυθείου.
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Ο ΑΡΧΕΛΩΝ – Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας και το Ενυδρείο της Κορνουάλης Blue Reef Aquarium, θρηνούν την απώλεια του Όμηρου, μιας τυφλής Caretta caretta.
Γνωρίσαμε την αρσενική θαλάσσια χελώνα το 2007, όταν βρέθηκε τραυματισμένη στο Μαυροβούνι Γυθείου.
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