Γιατί ο σκύλος σας κοιτάζει επίμονα την εξώπορτα μέχρι να γυρίσουν όλοι στο σπίτι;
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Γιατί ο σκύλος σας κοιτάζει επίμονα την εξώπορτα μέχρι να γυρίσουν όλοι στο σπίτι;

Τι μπορεί να κρύβει αυτή η συμπεριφορά;

Γιατί ο σκύλος σας κοιτάζει επίμονα την εξώπορτα μέχρι να γυρίσουν όλοι στο σπίτι;
Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον σκύλο σας να κάθεται για ώρα κοντά στην πόρτα και να κοιτάζει επίμονα προς τον διάδρομο ή την είσοδο;

Ίσως να σηκώνει ξαφνικά τα αυτιά του, να ακούει κάτι που εσείς δεν αντιλαμβάνεστε ή να σηκώνεται όρθιος κάθε φορά που ακούγεται ένας θόρυβος έξω από το σπίτι. Τι μπορεί να κρύβει αυτή η συμπεριφορά;
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