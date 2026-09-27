Γιατί ο σκύλος σας κοιτάζει επίμονα την εξώπορτα μέχρι να γυρίσουν όλοι στο σπίτι;
Γιατί ο σκύλος σας κοιτάζει επίμονα την εξώπορτα μέχρι να γυρίσουν όλοι στο σπίτι;
Τι μπορεί να κρύβει αυτή η συμπεριφορά;
Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον σκύλο σας να κάθεται για ώρα κοντά στην πόρτα και να κοιτάζει επίμονα προς τον διάδρομο ή την είσοδο;
Ίσως να σηκώνει ξαφνικά τα αυτιά του, να ακούει κάτι που εσείς δεν αντιλαμβάνεστε ή να σηκώνεται όρθιος κάθε φορά που ακούγεται ένας θόρυβος έξω από το σπίτι. Τι μπορεί να κρύβει αυτή η συμπεριφορά;
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Ίσως να σηκώνει ξαφνικά τα αυτιά του, να ακούει κάτι που εσείς δεν αντιλαμβάνεστε ή να σηκώνεται όρθιος κάθε φορά που ακούγεται ένας θόρυβος έξω από το σπίτι. Τι μπορεί να κρύβει αυτή η συμπεριφορά;
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