Υπάρχουν υποαλλεργικές γάτες; 3 μύθοι σχετικά με τις αλλεργίες στις γάτες καταρρίπτονται
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Υπάρχουν υποαλλεργικές γάτες; 3 μύθοι σχετικά με τις αλλεργίες στις γάτες καταρρίπτονται

Όλα αντιμετωπίζονται αρκεί να υπάρχει καλή ενημέρωση και φυσικά θέληση.

Υπάρχουν υποαλλεργικές γάτες; 3 μύθοι σχετικά με τις αλλεργίες στις γάτες καταρρίπτονται
Οι γάτες είναι μοναδικά πλάσματα, αλλά για ορισμένους ανθρώπους η συμβίωση μαζί τους έχει ένα κόστος. Οι αριθμοί αναφέρουν ότι 1 στους 5 παρουσιάζει αλλεργική αντίδραση στις γάτες. Τι ακριβώς συμβαίνει;

Από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια, οι γάτες ακολουθούνται από πολλούς μύθους. Σας θυμίζουμε το πόσοι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι μαύρες γάτες φέρνουν ατυχία. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλεργίες στη γάτα. Έχουμε ακούσει για αλλεργία πολλών στην τρίχα, για υποαλλεργικές γάτες και άλλα. Τι είναι όμως αλήθεια και τι όχι; Μπορούμε να έχουμε γάτα αν είμαστε αλλεργικοί;
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