Τι θέλει να σας πει ο σκύλος σας όταν σας γλείφει τα αυτιά;
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Τι θέλει να σας πει ο σκύλος σας όταν σας γλείφει τα αυτιά;

Οι σκύλοι έχουν κάποιες περίεργες συνήθειες που εμείς οι άνθρωποι αδυνατούμε να καταλάβουμε.

Τι θέλει να σας πει ο σκύλος σας όταν σας γλείφει τα αυτιά;
Έχετε αποκοιμηθεί ένα απόγευμα ήρεμα στον καναπέ, όταν ξαφνικά ξυπνάτε από κάτι περίεργο που συμβαίνει στο αυτί σας. Ναι, ο σκύλος σας σάς έπιασε στον ύπνο και βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να κάνει κάτι που εσείς ούτε βρίσκετε τόσο διασκεδαστικό, ούτε μπορείτε να καταλάβετε γιατί εκείνος τρελαίνεται τόσο να το κάνει.

Οι σκύλοι έχουν κάποιες περίεργες συνήθειες που εμείς οι άνθρωποι αδυνατούμε να καταλάβουμε. Για παράδειγμα, μασάνε απολαυστικά φορεμένες κάλτσες, κάθονται ακίνητοι για ώρα κάτω από μία κουρτίνα, γαβγίζουν στις αντανακλάσεις του καθρέφτη στον τοίχο και, φυσικά, γλείφουν τα αυτιά των κηδεμόνων τους.
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