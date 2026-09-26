64άχρονος βρίσκει αγνοούμενα κατοικίδια με drone- Δεν ζητάει χρήματα
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64άχρονος βρίσκει αγνοούμενα κατοικίδια με drone- Δεν ζητάει χρήματα

Xρησιμοποιεί θερμικά drones, τα οποία είναι ιδανικά για νυχτερινές αναζητήσεις.

64άχρονος βρίσκει αγνοούμενα κατοικίδια με drone- Δεν ζητάει χρήματα
Μια πολύ αισιόδοξη είδηση μας έρχεται από το Νιου Τζέρσεϊ της Αμερικής, η οποία έχει να κάνει με έναν 64χρονο άντρα, τον Drone Ranger, ο οποίος εντοπίζει κατοικίδια που έχουν χαθεί από το σπίτι τους.

Ο Michael Parziale έχει επανενώσει 122 κατοικίδια με τις οικογένειές τους, αφού χρησιμοποιεί θερμικά drones, τα οποία είναι ιδανικά για νυχτερινές αναζητήσεις. Το καλύτερο;
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