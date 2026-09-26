8 τρόποι να βοηθήσετε τη γάτα σας να χάσει βάρος

Είναι γεγονός πως οι γάτες που διατηρούν ένα υγιές βάρος είναι πιο ευτυχισμένες, πιο ακμαίες και συνήθως ζουν περισσότερο.