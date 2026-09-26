8 τρόποι να βοηθήσετε τη γάτα σας να χάσει βάρος
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8 τρόποι να βοηθήσετε τη γάτα σας να χάσει βάρος

Είναι γεγονός πως οι γάτες που διατηρούν ένα υγιές βάρος είναι πιο ευτυχισμένες, πιο ακμαίες και συνήθως ζουν περισσότερο.

8 τρόποι να βοηθήσετε τη γάτα σας να χάσει βάρος
Πιθανότατα γνωρίζετε τον Γκάρφιλντ. Τον πορτοκαλί γάτο με τα άσπρα μουστάκια από τη σειρά κινουμένων σχεδίων, που ζούσε για να τρώει λαζάνια. Μπορούσε να φάει τόσο, που μετά δεν τον σήκωναν τα πόδια του.

Μήπως είναι και η δική σας γάτα τόσο λαίμαργη; Μήπως δεν τρώει λαζάνια, αλλά σχεδόν οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο σπίτι σας; Και μήπως και η δική της κοιλιά έχει αρχίσει να ακουμπάει επικίνδυνα το πάτωμα;
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