Γιατί ένας σκύλος μπορεί να περπατάει σε κύκλους; Οι λόγοι που δεν γνωρίζουμε

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν ξαφνικά βλέπετε τον σκύλο σας να περπατάει σε κύκλους ή να συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι συνήθως.