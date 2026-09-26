Γιατί ένας σκύλος μπορεί να περπατάει σε κύκλους; Οι λόγοι που δεν γνωρίζουμε
Γιατί ένας σκύλος μπορεί να περπατάει σε κύκλους; Οι λόγοι που δεν γνωρίζουμε
Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν ξαφνικά βλέπετε τον σκύλο σας να περπατάει σε κύκλους ή να συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι συνήθως.
Και εκεί που κάθεστε στον καναπέ και απολαμβάνετε τη συντροφιά του σκύλου σας, γίνεται κάτι παράξενο. Ο σκύλος σας φεύγει να πάει κάπου και εσείς εντοπίζετε κάτι περίεργο. Το κατοικίδιό σας περπατάει σε κύκλους. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
Είναι πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν ξαφνικά βλέπετε τον σκύλο σας να περπατάει σε κύκλους ή να συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι συνήθως. Το πρώτο πράγμα που ίσως σκεφτείτε είναι ότι πιθανόν να έχει πάθει εγκεφαλικό. Παρόλο που αυτό μπορεί πράγματι να συμβαίνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες, πιο συχνές αιτίες που μπορεί να κάνουν έναν σκύλο να αρχίσει ξαφνικά να περπατάει σε κύκλους.
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Είναι πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν ξαφνικά βλέπετε τον σκύλο σας να περπατάει σε κύκλους ή να συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι συνήθως. Το πρώτο πράγμα που ίσως σκεφτείτε είναι ότι πιθανόν να έχει πάθει εγκεφαλικό. Παρόλο που αυτό μπορεί πράγματι να συμβαίνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες, πιο συχνές αιτίες που μπορεί να κάνουν έναν σκύλο να αρχίσει ξαφνικά να περπατάει σε κύκλους.
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