Δήμος Καλλιθέας: Διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης για τις αδέσποτες γάτες
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Δήμος Καλλιθέας: Διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης για τις αδέσποτες γάτες

Ο Δήμος Καλλιθέας αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία ανακοινώνοντας σεμινάριο ενημέρωσης για τις αδέσποτες γάτες.

Δήμος Καλλιθέας: Διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης για τις αδέσποτες γάτες
Ο Δήμος Καλλιθέας αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία για τις αδέσποτες γάτες της περιοχής, που, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι πάρα πολλές και έχουν μεγάλες ανάγκες.

Είναι αρκετοί άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στις αδέσποτες γάτες. Λίγη τροφή, μπολάκια με νερό, χειροποίητα σπιτάκια για να προστατεύονται από το κρύο και τη βροχή, ο κάθε ένας προσφέρει ό,τι μπορεί στα πλάσματα που δεν είναι τόσο τυχερά.

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