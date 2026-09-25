Ντρέπονται οι γάτες ή είναι απλώς ιδέα μας;
Ντρέπονται οι γάτες ή είναι απλώς ιδέα μας;
Για να νιώσει κανείς ντροπή, πρέπει να έχει αυτογνωσία και αντίληψη για το πώς τον βλέπουν οι άλλοι γύρω του.
Η γάτα σας είναι ένα περήφανο και αγέρωχο ζώο που λατρεύει να ξαπλώνει και να σας κοιτάζει όλους αφ' υψηλού.
Μέχρι να τρομάξει από έναν ξαφνικό ήχο και να πέσει φαρδιά πλατιά κάτω, με ανακατεμένα μουστάκια και μπερδεμένο βλέμμα. Με το ζόρι κρατιέστε να μην γελάσετε, γιατί δεν θέλετε να την κάνετε να ντραπεί περισσότερο.
Αλλά για σταθείτε… ντρέπονται οι γάτες ή δεν γνωρίζουν καν αυτό το συναίσθημα;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Μέχρι να τρομάξει από έναν ξαφνικό ήχο και να πέσει φαρδιά πλατιά κάτω, με ανακατεμένα μουστάκια και μπερδεμένο βλέμμα. Με το ζόρι κρατιέστε να μην γελάσετε, γιατί δεν θέλετε να την κάνετε να ντραπεί περισσότερο.
Αλλά για σταθείτε… ντρέπονται οι γάτες ή δεν γνωρίζουν καν αυτό το συναίσθημα;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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