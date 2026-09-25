Ντρέπονται οι γάτες ή είναι απλώς ιδέα μας;

Για να νιώσει κανείς ντροπή, πρέπει να έχει αυτογνωσία και αντίληψη για το πώς τον βλέπουν οι άλλοι γύρω του.