Πράγματα που ενοχλούν τόσο εμάς όσο και τον σκύλο μας
TOPETMOU

Πράγματα που ενοχλούν τόσο εμάς όσο και τον σκύλο μας

Αν το καλοσκεφτούμε, αρκετά από αυτά που δεν αρέσουν στους σκύλους μας είναι πράγματα που ούτε εμείς θα απολαμβάναμε ιδιαίτερα.

Πράγματα που ενοχλούν τόσο εμάς όσο και τον σκύλο μας
Έχουμε μάθει να ερμηνεύουμε πολλές από τις συμπεριφορές του σκύλου μας μέσα από τη δική μας ανθρώπινη ματιά. Κάποιες φορές όμως, αυτό που για εμάς είναι μια απολύτως φυσιολογική κίνηση μπορεί για εκείνον να αποτελεί πηγή ενόχλησης ή άγχους.

Και αν το καλοσκεφτούμε, αρκετά από αυτά που δεν αρέσουν στους σκύλους μας είναι πράγματα που ούτε εμείς θα απολαμβάναμε ιδιαίτερα αν κάποιος τα έκανε σε εμάς. Ποια είναι αυτά;

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