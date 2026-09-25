Πράγματα που ενοχλούν τόσο εμάς όσο και τον σκύλο μας

Αν το καλοσκεφτούμε, αρκετά από αυτά που δεν αρέσουν στους σκύλους μας είναι πράγματα που ούτε εμείς θα απολαμβάναμε ιδιαίτερα.