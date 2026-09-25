4 γουρουνάκια βγήκαν βόλτα μετά τη βροχή στο Ηράκλειο Κρήτης

Την βόλτα τους έκαναν τέσσερα γουρουνάκια – δύο ενήλικα και δύο μικρά - έξω από το Δημαρχείο Χερσονήσου και συγκεκριμένα μέσα στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών.

Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη και προκάλεσε την έκπληξη σε κατοίκους και διερχόμενους που έτυχαν να τα συναντήσουν.