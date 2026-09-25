5 λάθη που κάνεις στην εκπαίδευση του σκύλου σου χωρίς να το καταλαβαίνεις
5 λάθη που κάνεις στην εκπαίδευση του σκύλου σου χωρίς να το καταλαβαίνεις
Πολλές φορές τα λάθη στην εκπαίδευση του σκύλου μας δεν ξεκινούν από τον τετράποδο μαθητή, αλλά από εμάς και τον τρόπο που τον διδάσκουμε.
«Κάνουμε εκπαίδευση κάθε μέρα.» Αυτή είναι μια φράση που ακούω πολύ συχνά. Και μετά ρωτάω: «Πόση ώρα;» «Δέκα λεπτά το πρωί και δέκα το απόγευμα.» Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκπαίδευση σκύλων.
Νομίζεις ότι εκπαιδεύεις τον σκύλο σου για 20 λεπτά την ημέρα. Στην πραγματικότητα τον εκπαιδεύεις 24 ώρες το 24ωρο. Όταν του δίνεις λιχουδιά επειδή κάθισε, τον εκπαιδεύεις. Όταν του ανοίγεις την πόρτα ενώ πηδάει πάνω σου, τον εκπαιδεύεις. Όταν σε τραβάει προς ένα δέντρο και τον ακολουθείς, τον εκπαιδεύεις. Όταν γαβγίζει για φαγητό και του βάζεις το μπολ κάτω, πάλι τον εκπαιδεύεις.
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Νομίζεις ότι εκπαιδεύεις τον σκύλο σου για 20 λεπτά την ημέρα. Στην πραγματικότητα τον εκπαιδεύεις 24 ώρες το 24ωρο. Όταν του δίνεις λιχουδιά επειδή κάθισε, τον εκπαιδεύεις. Όταν του ανοίγεις την πόρτα ενώ πηδάει πάνω σου, τον εκπαιδεύεις. Όταν σε τραβάει προς ένα δέντρο και τον ακολουθείς, τον εκπαιδεύεις. Όταν γαβγίζει για φαγητό και του βάζεις το μπολ κάτω, πάλι τον εκπαιδεύεις.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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