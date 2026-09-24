Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Ο σκύλος Τσουνάμι, που έσωσε ανθρώπους στον σεισμό στη Βενεζουέλα, έχει δικό του άγαλμα
Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Ο σκύλος Τσουνάμι, που έσωσε ανθρώπους στον σεισμό στη Βενεζουέλα, έχει δικό του άγαλμα
Ο τετράποδος ήρωας έσωσε τη ζωή σε περισσότερους από 26 ανθρώπους.
Στη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα στο πάρκο Vereda del Lago, στο Maracaibo, έγιναν πρόσφατα τα αποκαλυπτήρια ενός χάλκινου αγάλματος προς τιμήν του Tsunami, ενός σκύλου-διασώστη που συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Tsunami, ένα υπέροχο Border Collie, που γεννήθηκε το 2017, μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, συμμετείχε στις έρευνες και αναζητούσε επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Κατάφερε τελικά να εντοπίσει ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κι έτσι να σώσει τη ζωή σε περισσότερους από 26 ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ο Tsunami, ένα υπέροχο Border Collie, που γεννήθηκε το 2017, μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, συμμετείχε στις έρευνες και αναζητούσε επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Κατάφερε τελικά να εντοπίσει ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κι έτσι να σώσει τη ζωή σε περισσότερους από 26 ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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