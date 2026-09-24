Τσακάλι: Γνωρίζοντας καλύτερα ένα παρεξηγημένο ζώο της ελληνικής φύσης
Τσακάλι: Γνωρίζοντας καλύτερα ένα παρεξηγημένο ζώο της ελληνικής φύσης
Παρότι αποτελεί μέρος της ελληνικής φύσης, συχνά υπάρχουν παρανοήσεις γύρω από τη συμπεριφορά και τη σχέση του με τον άνθρωπο.
Το τσακάλι είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά άγρια ζώα που συναντάμε στην Ελλάδα. Παρότι αποτελεί μέρος της ελληνικής φύσης, συχνά υπάρχουν παρανοήσεις γύρω από τη συμπεριφορά και τη σχέση του με τον άνθρωπο.
Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για το είδος και βοηθά να το γνωρίσουμε καλύτερα.
Το τσακάλι (Canis aureus) δραστηριοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά κανόνα, αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία.
Είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο;
Το τελευταίο διάστημα έχουν αποδοθεί σε τσακάλια περιστατικά επιθέσεων σε μικρά παιδιά. Ωστόσο, σύμφωνα με την Καλλιστώ, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι υπεύθυνο για τα συγκεκριμένα περιστατικά ήταν πράγματι το είδος. Διαβάστε περισσότερα εδώ
Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για το είδος και βοηθά να το γνωρίσουμε καλύτερα.
Το τσακάλι (Canis aureus) δραστηριοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά κανόνα, αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία.
Είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο;
Το τελευταίο διάστημα έχουν αποδοθεί σε τσακάλια περιστατικά επιθέσεων σε μικρά παιδιά. Ωστόσο, σύμφωνα με την Καλλιστώ, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι υπεύθυνο για τα συγκεκριμένα περιστατικά ήταν πράγματι το είδος. Διαβάστε περισσότερα εδώ
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