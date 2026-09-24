Αλεπού στη Νέα Φέρυζα μπλέχτηκε σε δίχτυα τέρματος ποδοσφαίρου – Η στιγμή που την απεγκλωβίζουν

Οι εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την νεαρή αλεπού από τα δίχτυα με ασφάλεια και εκείνη επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον.