Αλεπού στη Νέα Φέρυζα μπλέχτηκε σε δίχτυα τέρματος ποδοσφαίρου – Η στιγμή που την απεγκλωβίζουν
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Αλεπού στη Νέα Φέρυζα μπλέχτηκε σε δίχτυα τέρματος ποδοσφαίρου – Η στιγμή που την απεγκλωβίζουν

Οι εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την νεαρή αλεπού από τα δίχτυα με ασφάλεια και εκείνη επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον.

Αλεπού στη Νέα Φέρυζα μπλέχτηκε σε δίχτυα τέρματος ποδοσφαίρου – Η στιγμή που την απεγκλωβίζουν
Προπόνηση φαίνεται πως ήθελε να κάνει μια αλεπού σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στον Δήμο Σαρωνικού, αλλά τα πράγματα πήγαν τελείως λάθος.

Η μικρή αλεπού έκανε τη νυχτερινή της βόλτα και βρέθηκε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Ποιος ξέρει πώς το κατάφερε και μπλέχτηκε στα δίχτυα του τέρματος, μη μπορώντας να ξεφύγει. Ο κίνδυνος για τη ζωή της ήταν άμεσος, καθώς μπορούσε να πνιγεί από τα δίχτυα.

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