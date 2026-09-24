Βασικοί κανόνες που πρέπει να μάθουμε στον σκύλο μας
Βασικοί κανόνες που πρέπει να μάθουμε στον σκύλο μας
Υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες που πρέπει να μάθουμε στον σκύλο μας για να γίνει η συμβίωσή μας ακόμη καλύτερη.
Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς κανόνες; Σε κάποια πράγματα θα ήταν αγχωτική και δύσκολη, σε άλλα ίσως λίγο πιο διασκεδαστική. Χρειάζονται όμως, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να έχουμε κοινούς κώδικες και αναφορές με τους άλλους ανθρώπους και να μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο απλή και ξεκάθαρη.
Το ίδιο ισχύει και με τους σκύλους. Για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους και να συμβιώνουν αρμονικά με εμάς και άλλους ανθρώπους και ζώα, θα πρέπει να τους μάθουμε κάποια πράγματα, να βάλουμε κάποιους κανόνες. Από τα πιο απλά πράγματα, μέχρι τα λίγο πιο απαιτητικά, ο σκύλος θα πρέπει να γνωρίζει τι επιτρέπεται και τι όχι. Ας δούμε μερικούς κανόνες που καλό είναι να γνωρίζει:
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Το ίδιο ισχύει και με τους σκύλους. Για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους και να συμβιώνουν αρμονικά με εμάς και άλλους ανθρώπους και ζώα, θα πρέπει να τους μάθουμε κάποια πράγματα, να βάλουμε κάποιους κανόνες. Από τα πιο απλά πράγματα, μέχρι τα λίγο πιο απαιτητικά, ο σκύλος θα πρέπει να γνωρίζει τι επιτρέπεται και τι όχι. Ας δούμε μερικούς κανόνες που καλό είναι να γνωρίζει:
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