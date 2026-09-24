Είναι ο σκύλος σας αντικοινωνικός; Γιατί δεν θέλει τους άλλους σκύλους
TOPETMOU

Είναι ο σκύλος σας αντικοινωνικός; Γιατί δεν θέλει τους άλλους σκύλους

Αν είστε κι εσείς κηδεμόνας ενός αντικοινωνικού- αλλά κατά τα άλλα- αξιαγάπητου σκύλου, ίσως αναρωτιέστε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό.

Είναι ο σκύλος σας αντικοινωνικός; Γιατί δεν θέλει τους άλλους σκύλους
Πόσες φορές σκεφτήκατε να πάτε τον τετράποδο φίλο σας σε ένα πάρκο σκύλων, αλλά τελικά αλλάξατε γνώμη γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι θα κάτσει σε μία γωνία μόνος τους και θα κοιτάει με μισό μάτι τους υπόλοιπους; Ή ακόμα χειρότερα, θα αρχίσει να τους γαβγίζει;

Αν είστε κι εσείς κηδεμόνας ενός αντικοινωνικού – αλλά παρόλα αυτά φυσικά αξιαγάπητου – σκύλου, ίσως αναρωτιέστε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Οι αιτίες που ευθύνονται για την ιδιαίτερη αυτή συμπεριφορά ενός σκύλου μπορεί να είναι πολλές και διάφορες.

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