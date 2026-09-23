Γυαλιστερό τρίχωμα και διαπεραστικό βλέμμα: Αυτές είναι οι σπάνιες γάτες Βομβάης

Σε αντίθεση με άλλες φυλές που έχουν αιώνες ύπαρξης στη Γη, οι γάτες Βομβάης συναντώνται τα τελευταία 60 χρόνια.