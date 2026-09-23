Γυαλιστερό τρίχωμα και διαπεραστικό βλέμμα: Αυτές είναι οι σπάνιες γάτες Βομβάης
Γυαλιστερό τρίχωμα και διαπεραστικό βλέμμα: Αυτές είναι οι σπάνιες γάτες Βομβάης
Σε αντίθεση με άλλες φυλές που έχουν αιώνες ύπαρξης στη Γη, οι γάτες Βομβάης συναντώνται τα τελευταία 60 χρόνια.
Η φυλή προέκυψε από την Γάτα Βιρμανίας και την Αμερικανική Κοντότριχη και έχει αναγνωριστεί επίσημα από την “The Cat Fanciers’ Association” και την “International Cat Association“. Το όνομά τους επιλέχθηκε από την εκτροφέα τους, τη Nikki Horner, γιατί ήθελε να μοιάζουν με τους μικρούς πάνθηρες της Βομβάης.
Πέρα από αυτή τη σύνδεση, η φυλή δεν έχει καμία άλλη σχέση με την ινδική πόλη. Υπάρχουν οι γάτες της Βομβάης της Αγγλίας και αυτές της Αμερικής, που όμως είναι διαφορετικές, καθώς προήλθαν από διαφορετικές διασταυρώσεις. Ένας τρόπος για να τις ξεχωρίζουμε είναι ότι οι βρετανικές έχουν πράσινα μάτια, ενώ οι αμερικάνικες κεχριμπαρένια.
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Πέρα από αυτή τη σύνδεση, η φυλή δεν έχει καμία άλλη σχέση με την ινδική πόλη. Υπάρχουν οι γάτες της Βομβάης της Αγγλίας και αυτές της Αμερικής, που όμως είναι διαφορετικές, καθώς προήλθαν από διαφορετικές διασταυρώσεις. Ένας τρόπος για να τις ξεχωρίζουμε είναι ότι οι βρετανικές έχουν πράσινα μάτια, ενώ οι αμερικάνικες κεχριμπαρένια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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