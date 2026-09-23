Γιατί ο σκύλος φοβάται τους δυνατούς ήχους; Πώς να τον βοηθήσετε

Η κροτοφοβία είναι κάτι σχετικά σύνηθες στους τετράποδους φίλους μας, με περίπου το 50% των σκύλων να επηρεάζεται από αυτή.