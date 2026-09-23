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Γιατί ο σκύλος φοβάται τους δυνατούς ήχους; Πώς να τον βοηθήσετε
TOPETMOU

Γιατί ο σκύλος φοβάται τους δυνατούς ήχους; Πώς να τον βοηθήσετε

Η κροτοφοβία είναι κάτι σχετικά σύνηθες στους τετράποδους φίλους μας, με περίπου το 50% των σκύλων να επηρεάζεται από αυτή.

Γιατί ο σκύλος φοβάται τους δυνατούς ήχους; Πώς να τον βοηθήσετε
Μαύρα σύννεφα μαζεύονται στον ουρανό, πλησιάζει καταιγίδα. Έχετε άγχος να γυρίσετε γρήγορα στο σπίτι, όχι για να μαζέψετε την μπουγάδα αλλά για να μην είναι μόνος του ο σκύλος σας όταν πιάσει η βροχή.

Πολλοί σκύλοι τρομάζουν από δυνατούς και ξαφνικούς ήχους λόγω της αυξημένης τους ακοής – κι αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μία αντίδραση πανικού στον εγκέφαλο, ειδικά σε σκύλους με κροτοφοβία.

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