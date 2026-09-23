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Είναι γεγονός: Το Sealook είναι η πρώτη σειρά που βλέπουν σκύλοι και γάτες
TOPETMOU

Είναι γεγονός: Το Sealook είναι η πρώτη σειρά που βλέπουν σκύλοι και γάτες

Ένα animation με φώκιες έχει κατακτήσει τις καρδιές των κατοικίδιων σε όλο τον κόσμο.

Είναι γεγονός: Το Sealook είναι η πρώτη σειρά που βλέπουν σκύλοι και γάτες
Το Sealook είναι μία νέα σειρά animation στο γνωστό συνδρομητικό κανάλι του Netflix, που έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές πολλών κατοικίδιων σε όλο τον κόσμο. Το καλύτερο; Είναι μία τόσο διασκεδαστική σειρά κινουμένων σχεδίων που θα την λατρέψουν ακόμα και τα παιδιά σας.

Ετοιμαστείτε να περάσετε λοιπόν όμορφες στιγμές μπροστά από την τηλεόραση παρέα με όλη την οικογένεια - και τις φώκιες που πρωταγωνιστούν.

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