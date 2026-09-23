Η σιωπηλή παρηγοριά της γάτας: Τι συμβαίνει όταν μας βλέπει στενοχωρημένους
Η σιωπηλή παρηγοριά της γάτας: Τι συμβαίνει όταν μας βλέπει στενοχωρημένους
Η σχέση μιας γάτας με τον άνθρωπό της δεν περιορίζεται μόνο στο φαγητό.
Έχουμε περάσει μια δύσκολη μέρα, καθόμαστε στον καναπέ, πιο ήσυχοι από το συνηθισμένο, ίσως κλαίμε ή απλώς δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε τίποτα. Και τότε εμφανίζεται η γάτα μας. Ανεβαίνει δίπλα μας, τρίβεται πάνω μας, κουλουριάζεται στην αγκαλιά μας ή μένει απλώς εκεί, πιο πολύ απ’ ό,τι κάνει συνήθως.
Για κάποιον που ζει με μια γάτα, η εξήγηση μοιάζει αυτονόητη: «Κατάλαβε ότι είμαι στενοχωρημένος και ήρθε να με παρηγορήσει».
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Για κάποιον που ζει με μια γάτα, η εξήγηση μοιάζει αυτονόητη: «Κατάλαβε ότι είμαι στενοχωρημένος και ήρθε να με παρηγορήσει».
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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