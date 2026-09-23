6 σημάδια ότι ο σκύλος σας δεν είναι ευτυχισμένος
6 σημάδια ότι ο σκύλος σας δεν είναι ευτυχισμένος
Οι σκύλοι δεν μπορούν να μας πουν με λόγια αν αισθάνονται άσχημα. Μπορούν, όμως, να μας «μιλήσουν» μέσα από τη συμπεριφορά τους.
Ένας σκύλος μπορεί να περνάει περιόδους που να μην είναι χαρούμενος. Να είναι λυπημένος, να νιώθει άσχημα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Μια ασθένεια, άγχος, ανία, απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, αλλαγή της ρουτίνας του, αλλαγή της συμπεριφοράς μας προς αυτόν και άλλα. Πώς όμως το καταλαβαίνουμε αυτό ώστε να βοηθήσουμε;
Υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορικές ενδείξεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη διάθεση του σκύλου μας. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τα σημάδια και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι τον ενοχλεί ή ότι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και προσοχή.
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Υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορικές ενδείξεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη διάθεση του σκύλου μας. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τα σημάδια και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι τον ενοχλεί ή ότι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και προσοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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