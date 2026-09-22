Η μικρόσωμη Νέλλη είναι μια σκυλίτσα που κλέβει καρδιές- Διασώθηκε από τον δρόμο και ψάχνει σπίτι
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Η μικρόσωμη Νέλλη είναι μια σκυλίτσα που κλέβει καρδιές- Διασώθηκε από τον δρόμο και ψάχνει σπίτι

Πανέμορφη, χαρούμενη και πολύ κοινωνική, η σκυλίτσα Νέλλη ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι όπου θα ζει ευτυχισμένη.

Η μικρόσωμη Νέλλη είναι μια σκυλίτσα που κλέβει καρδιές- Διασώθηκε από τον δρόμο και ψάχνει σπίτι
Η Νέλλη εγκαταλείφθηκε στον δρόμο από κάποιους που δεν την ήθελαν πια. Οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος τη βρήκαν να περιφέρεται σε έναν μεγάλο και επικίνδυνο δρόμο από όπου και τη διέσωσαν.

Ήταν φοβισμένη και επιφυλακτική. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, νιώθοντας την αγάπη και έχοντας τη φροντίδα των εθελοντών, ξεδίπλωσε τον υπέροχο χαρακτήρα της.

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