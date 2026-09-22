Όλα είναι θέμα timing: Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση ενός σκύλου
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Όλα είναι θέμα timing: Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση ενός σκύλου

Η επιτυχημένη εκπαίδευση ενός σκύλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτος από όλους είναι το σωστό timing.

Όλα είναι θέμα timing: Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση ενός σκύλου
Βλέπουμε πολλά βίντεο που δείχνουν πώς να μάθουμε βασικά πράγματα στον σκύλο μας με απλό τρόπο. Παίρνουμε λιχουδιές, ετοιμαζόμαστε και ξεκινάμε την εκπαίδευση. Κάνουμε μία, δύο, δέκα, όσες προσπάθειες έχουμε υπομονή, και στο τέλος τα παρατάμε, γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε δει πρόοδο. Τι κάνουμε λάθος, ενώ στα βίντεο από επαγγελματίες και μη εκπαιδευτές όλα φαίνονται να δουλεύουν ρολόι;

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