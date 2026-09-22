Γιατί η γάτα σας γυρίζει το κεφάλι όταν τη φωνάζετε, αλλά δεν έρχεται
Γιατί η γάτα σας γυρίζει το κεφάλι όταν τη φωνάζετε, αλλά δεν έρχεται
Για να καταλάβουμε το γιατί, χρειάζεται να εξετάσουμε τη διαφορετική ιστορία της εξημέρωσης των δύο ειδών.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι όταν φωνάζετε τον σκύλο σας, εκείνος συνήθως τρέχει αμέσως προς το μέρος σας, ενώ η γάτα σας μπορεί να σας κοιτάξει για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να συνεχίσει ατάραχη αυτό που έκανε; Η διαφορετική αυτή συμπεριφορά δεν είναι τυχαία. Παρόλο που οι γάτες μπορούν να αναγνωρίζουν το όνομά τους και τη φωνή του ανθρώπου τους, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αισθάνονται την ίδια ανάγκη να ανταποκριθούν.
Για να καταλάβουμε το γιατί, χρειάζεται να εξετάσουμε τη διαφορετική ιστορία της εξημέρωσης των δύο ειδών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Για να καταλάβουμε το γιατί, χρειάζεται να εξετάσουμε τη διαφορετική ιστορία της εξημέρωσης των δύο ειδών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα