Μυρίζει ο σκύλος τον φόβο μας; Οι τρόποι που μπορεί να αντιδράσει
TOPETMOU

Μυρίζει ο σκύλος τον φόβο μας; Οι τρόποι που μπορεί να αντιδράσει

Πολλές φορές ακούμε ότι ένας σκύλος μπορεί να δαγκώσει κάποιον επειδή μύρισε τον φόβο του. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι κάτι τέτοιο;

Μυρίζει ο σκύλος τον φόβο μας; Οι τρόποι που μπορεί να αντιδράσει
Υπάρχουν διάφορες παγιωμένες απόψεις και αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι για τα ζώα, χωρίς όμως να υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Μία από αυτές είναι πως όταν ένας άνθρωπος πλησιάσει έναν σκύλο και νιώσει φόβο, αυτό είναι κάτι που θα το μυρίσει ο σκύλος, λόγω της ισχυρής του όσφρησης, να το εκλάβει ως αδυναμία και ίσως επιτεθεί στην προσπάθειά του να επιβληθεί.

Μπορεί στην πραγματικότητα ένας σκύλος να μυρίσει τον φόβο μας; Και αν ναι, με ποιον τρόπο;

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