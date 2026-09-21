Μυρίζει ο σκύλος τον φόβο μας; Οι τρόποι που μπορεί να αντιδράσει

Πολλές φορές ακούμε ότι ένας σκύλος μπορεί να δαγκώσει κάποιον επειδή μύρισε τον φόβο του. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι κάτι τέτοιο;