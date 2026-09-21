Τα αυτιά του σκύλου δεν ακούνε μόνο αλλά μιλάνε κιόλας. Δείτε τι θέλουν να σας πουν
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Τα αυτιά του σκύλου δεν ακούνε μόνο αλλά μιλάνε κιόλας. Δείτε τι θέλουν να σας πουν

Αν δώσουμε μεγάλη προσοχή, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το τι νιώθει ή σκέφτεται εκείνη τη στιγμή ο αγαπημένος μας φίλος.

Τα αυτιά του σκύλου δεν ακούνε μόνο αλλά μιλάνε κιόλας. Δείτε τι θέλουν να σας πουν
UPD:
Όσο καλά κι αν γνωρίζετε τον σκύλο σας, κάποια σημάδια που σας δίνει, δεν μπορείτε να τα διαβάσετε.  Δεν είναι όλα τόσο εύκολα και γνωστά, όπως για παράδειγμα, το χαρούμενο κούνημα της ουράς ή το τέντωμα που κάνει για να σας προσκαλέσει σε παιχνίδι.

Σίγουρα έχετε παρατηρήσει πως κάποιες φορές πηγαίνει προς τα πίσω τα αυτιά και τα κολλάει σχεδόν στο κεφάλι του ή πως τα τεντώνει ψηλά. Αυτές οι κινήσεις είναι ένας ακόμα τρόπος που έχει ο σκύλος σας για να επικοινωνήσει μαζί σας – ακόμα κι αν εσείς δεν τον καταλαβαίνετε πάντα.

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UPD:
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