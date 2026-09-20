Χάθηκε η γατούλα Ζακλίν από το Κάτω Χαλάνδρι – Ας βοηθήσουμε να βρεθεί

Η Ζακλίν είναι πολύ φιλική και χαδιάρα. Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι της λείπει ένα δοντάκι και έχει όλη τη γλωσίτσα έξω.