Χάθηκε η γατούλα Ζακλίν από το Κάτω Χαλάνδρι – Ας βοηθήσουμε να βρεθεί
Χάθηκε η γατούλα Ζακλίν από το Κάτω Χαλάνδρι – Ας βοηθήσουμε να βρεθεί
Η Ζακλίν είναι πολύ φιλική και χαδιάρα. Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι της λείπει ένα δοντάκι και έχει όλη τη γλωσίτσα έξω.
Από τα πιο δυσάρεστα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε κάποιον που έχει κατοικίδιο είναι να το χάσει. Δυστυχώς όσο και αν φροντίζουμε και αν αγαπάμε τα πλάσματα που ζούμε μαζί τους, το λάθος μπορεί να γίνει.
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