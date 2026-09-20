Νέο είδος άγριας γάτας ανακαλύφθηκε έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα

Το ζώο ζει στα δάση της Βολιβίας και μοιάζει τόσο πολύ με άλλα μικρά αιλουροειδή, ώστε χρειάστηκε ανάλυση του DNA του για δουν ότι είναι νέο είδος.