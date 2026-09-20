Νέο είδος άγριας γάτας ανακαλύφθηκε έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα
Νέο είδος άγριας γάτας ανακαλύφθηκε έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα
Το ζώο ζει στα δάση της Βολιβίας και μοιάζει τόσο πολύ με άλλα μικρά αιλουροειδή, ώστε χρειάστηκε ανάλυση του DNA του για δουν ότι είναι νέο είδος.
Το Leopardus tilcayo ζει στα δάση της Βολιβίας και μοιάζει τόσο πολύ με άλλα μικρά αιλουροειδή, ώστε χρειάστηκε η ανάλυση του DNA του για να αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό είδος.
Θα περίμενε κανείς ότι ένα ζώο που μοιάζει με μικροσκοπική λεοπάρδαλη και ζει στα δάση της Νότιας Αμερικής θα είχε προ πολλού καταγραφεί από την επιστήμη. Κι όμως, μια μικρή άγρια γάτα από τη Βολιβία μόλις απέκτησε τη δική της θέση στο οικογενειακό δέντρο των αιλουροειδών. Το όνομά της είναι Leopardus tilcayo και η επίσημη περιγραφή της έχει ιδιαίτερη σημασία: είναι το πρώτο νέο, σύγχρονο είδος αιλουροειδούς που περιγράφεται επιστημονικά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Η σχετική έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology και βασίστηκε σε εκτεταμένη γενετική ανάλυση.
Το tilcayo είναι πραγματικά μικρό αιλουροειδές. Το μήκος του σώματός του φτάνει περίπου τα 46 εκατοστά και το βάρος του μόλις το 1,4 κιλό, επομένως μπορεί να είναι αισθητά μικρότερο από μια συνηθισμένη οικόσιτη γάτα. Έχει στρογγυλεμένα αυτιά και καστανό χρώμα στο τρίχωμα με έντονες σκούρες κηλίδες. Σκεφτείτε μια μικρή λεοπάρδαλη. Ζει στα Yungas της Βολιβίας, μια περιοχή στις ανατολικές πλαγιές των Άνδεων, όπου τα ορεινά δάση χαρακτηρίζονται από μεγάλη υγρασία και συχνά καλύπτονται από σύννεφα. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί γνώριζαν φυσικά την παρουσία αυτών των μικρών γατών πολύ πριν ασχοληθεί μαζί τους η επιστήμη και τις αποκαλούσαν «tilcayo». Αυτό το τοπικό όνομα επέλεξαν τελικά να διατηρήσουν και οι ερευνητές στην επιστημονική ονομασία του νέου είδους. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια.
Θα περίμενε κανείς ότι ένα ζώο που μοιάζει με μικροσκοπική λεοπάρδαλη και ζει στα δάση της Νότιας Αμερικής θα είχε προ πολλού καταγραφεί από την επιστήμη. Κι όμως, μια μικρή άγρια γάτα από τη Βολιβία μόλις απέκτησε τη δική της θέση στο οικογενειακό δέντρο των αιλουροειδών. Το όνομά της είναι Leopardus tilcayo και η επίσημη περιγραφή της έχει ιδιαίτερη σημασία: είναι το πρώτο νέο, σύγχρονο είδος αιλουροειδούς που περιγράφεται επιστημονικά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Η σχετική έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology και βασίστηκε σε εκτεταμένη γενετική ανάλυση.
Το tilcayo είναι πραγματικά μικρό αιλουροειδές. Το μήκος του σώματός του φτάνει περίπου τα 46 εκατοστά και το βάρος του μόλις το 1,4 κιλό, επομένως μπορεί να είναι αισθητά μικρότερο από μια συνηθισμένη οικόσιτη γάτα. Έχει στρογγυλεμένα αυτιά και καστανό χρώμα στο τρίχωμα με έντονες σκούρες κηλίδες. Σκεφτείτε μια μικρή λεοπάρδαλη. Ζει στα Yungas της Βολιβίας, μια περιοχή στις ανατολικές πλαγιές των Άνδεων, όπου τα ορεινά δάση χαρακτηρίζονται από μεγάλη υγρασία και συχνά καλύπτονται από σύννεφα. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί γνώριζαν φυσικά την παρουσία αυτών των μικρών γατών πολύ πριν ασχοληθεί μαζί τους η επιστήμη και τις αποκαλούσαν «tilcayo». Αυτό το τοπικό όνομα επέλεξαν τελικά να διατηρήσουν και οι ερευνητές στην επιστημονική ονομασία του νέου είδους. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια.
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