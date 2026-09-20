Μπορούν οι σκύλοι να νιώσουν θυμό;
Μπορούν οι σκύλοι να νιώσουν θυμό;
Οι σκύλοι έχουν την ικανότητα να νιώσουν πολλά βασικά συναισθήματα, όπως χαρά, φόβο και άγχος.
Φανταστείτε να γυρνάτε σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και ο σκύλος σας αντί να σας περιμένει όπως πάντα μέσα στην τρελή χαρά, να αδιαφορεί πλήρως για την παρουσία σας και να σας κοιτάζει από μακριά με ψυχρό βλέμμα.
Μα τι μπορεί να συμβαίνει; Υπάρχει πραγματικά περίπτωση να σας έχει θυμώσει για κάτι;
Οι σκύλοι έχουν την ικανότητα να νιώσουν πολλά βασικά συναισθήματα, όπως χαρά, φόβο και άγχος. Όποιος έχει ζήσει έστω και λίγο με έναν σκύλο με βεβαιότητα το έχει διαπιστώσει από την καθημερινή συμπεριφορά του.
Η Nannette Morgan, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια και σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων από το San Jose, στην Καλιφόρνια, επιβεβαιώνει ότι οι σκύλοι μπορούν σίγουρα να βιώσουν την τρυφερότητα, την καχυποψία, τον ενθουσιασμό και την ντροπή. Η συναισθηματική ωριμότητα ενός σκύλου φτάνει μάλιστα εκείνη ενός παιδιού δυόμιση ετών.
Μπορούν οι σκύλοι να νιώσουν θυμό;
Σύμφωνα με τη Morgan, μπορούν. Μόνο που οι σκύλοι δεν μπορούν ακριβώς να συνδέσουν αυτό το συναίσθημα με κάποιο λογικό αίτιο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όταν θα εκφράσουν τον θυμό τους – με γρύλισμα, γάβγισμα –, θα είναι με κάτι που έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα σας το κρατήσουν και θα σας εκδικηθούν αργότερα.
Επίσης αυτή η συμπεριφορά που εμείς εκλαμβάνουμε σαν θυμό, ενδέχεται να είναι περισσότερο απογοήτευση, φόβος ή ενόχληση με κάτι. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Μα τι μπορεί να συμβαίνει; Υπάρχει πραγματικά περίπτωση να σας έχει θυμώσει για κάτι;
Οι σκύλοι έχουν την ικανότητα να νιώσουν πολλά βασικά συναισθήματα, όπως χαρά, φόβο και άγχος. Όποιος έχει ζήσει έστω και λίγο με έναν σκύλο με βεβαιότητα το έχει διαπιστώσει από την καθημερινή συμπεριφορά του.
Η Nannette Morgan, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια και σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων από το San Jose, στην Καλιφόρνια, επιβεβαιώνει ότι οι σκύλοι μπορούν σίγουρα να βιώσουν την τρυφερότητα, την καχυποψία, τον ενθουσιασμό και την ντροπή. Η συναισθηματική ωριμότητα ενός σκύλου φτάνει μάλιστα εκείνη ενός παιδιού δυόμιση ετών.
Μπορούν οι σκύλοι να νιώσουν θυμό;
Σύμφωνα με τη Morgan, μπορούν. Μόνο που οι σκύλοι δεν μπορούν ακριβώς να συνδέσουν αυτό το συναίσθημα με κάποιο λογικό αίτιο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όταν θα εκφράσουν τον θυμό τους – με γρύλισμα, γάβγισμα –, θα είναι με κάτι που έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα σας το κρατήσουν και θα σας εκδικηθούν αργότερα.
Επίσης αυτή η συμπεριφορά που εμείς εκλαμβάνουμε σαν θυμό, ενδέχεται να είναι περισσότερο απογοήτευση, φόβος ή ενόχληση με κάτι. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα