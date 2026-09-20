Τα λάθη που κάνουμε όταν μας δαγκώνει η γάτα μας
Τα λάθη που κάνουμε όταν μας δαγκώνει η γάτα μας
Οι περισσότεροι που έχουμε γάτα γνωρίζουμε ότι το δάγκωμά της είναι μια συμπεριφορά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Οι περισσότεροι που έχουμε γάτα γνωρίζουμε ότι το δάγκωμά της είναι μια συμπεριφορά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό όμως που γνωρίζουν λίγοι είναι ότι η αυθόρμητη αντίδρασή μας, όταν μας δαγκώνει η γάτα, μπορεί, άθελά μας, να κάνει το πρόβλημα χειρότερο.
Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: Κανείς σχεδόν δεν αναρωτιέται γιατί μια γάτα δαγκώνει. Κι όμως, εκεί ακριβώς βρίσκεται η αρχή κάθε αποτελεσματικής λύσης.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι γάτες δεν δαγκώνουν «έτσι, ξαφνικά» χωρίς αιτία. Ακόμη κι όταν εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι προηγήθηκε, υπάρχει συνήθως κάποιος λόγος πίσω από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Τα γατάκια δαγκώνουν κυρίως για παιχνίδι
Στα μικρά γατάκια το έντονο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί έτσι μαθαίνουν πού βρίσκονται τα όρια. Τι σημαίνει αυτό; Αν ένα γατάκι δαγκώσει πολύ δυνατά το αδερφάκι του, το αδερφάκι του θα αντιδράσει έντονα. Έτσι το γατάκι που πρώτο δάγκωσε μαθαίνει σταδιακά να ελέγχει τη δύναμη του δαγκώματός του.
Τι γίνεται όμως όταν ένα γατάκι απομακρύνεται πολύ νωρίς από τη μητέρα και τα αδερφάκια του; Χάνει συνήθως τη σημαντική αυτή διαδικασία μάθησης. Και τότε είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να μαθαίνει τα όριά του πάνω στους ανθρώπους. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: Κανείς σχεδόν δεν αναρωτιέται γιατί μια γάτα δαγκώνει. Κι όμως, εκεί ακριβώς βρίσκεται η αρχή κάθε αποτελεσματικής λύσης.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι γάτες δεν δαγκώνουν «έτσι, ξαφνικά» χωρίς αιτία. Ακόμη κι όταν εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι προηγήθηκε, υπάρχει συνήθως κάποιος λόγος πίσω από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Τα γατάκια δαγκώνουν κυρίως για παιχνίδι
Στα μικρά γατάκια το έντονο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί έτσι μαθαίνουν πού βρίσκονται τα όρια. Τι σημαίνει αυτό; Αν ένα γατάκι δαγκώσει πολύ δυνατά το αδερφάκι του, το αδερφάκι του θα αντιδράσει έντονα. Έτσι το γατάκι που πρώτο δάγκωσε μαθαίνει σταδιακά να ελέγχει τη δύναμη του δαγκώματός του.
Τι γίνεται όμως όταν ένα γατάκι απομακρύνεται πολύ νωρίς από τη μητέρα και τα αδερφάκια του; Χάνει συνήθως τη σημαντική αυτή διαδικασία μάθησης. Και τότε είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να μαθαίνει τα όριά του πάνω στους ανθρώπους. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
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