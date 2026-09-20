Υιοθετήσατε έναν ενήλικο σκύλο; Πώς θα τον μάθετε να πηγαίνει έξω για την τουαλέτα του
Υιοθετήσατε έναν ενήλικο σκύλο; Πώς θα τον μάθετε να πηγαίνει έξω για την τουαλέτα του
Το πρώτο βήμα είναι να αφήσετε στην άκρη την απαίτηση να προσαρμοστεί από τη μία ημέρα στην άλλη.
Η υιοθεσία ενός ενήλικου σκύλου είναι μια όμορφη εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται χρόνο, υπομονή και κατανόηση.
Ένας σκύλος που έρχεται για πρώτη φορά στο σπίτι σας μπορεί να μη γνωρίζει ότι η τουαλέτα γίνεται έξω. Μάλιστα, αν μέχρι τότε ζούσε σε δρόμο, καταφύγιο ή σε έναν χώρο χωρίς σταθερούς κανόνες, είναι πιθανό να μην έχει μάθει ποτέ να "κρατιέται".
Επομένως, το πρώτο βήμα είναι να αφήσετε στην άκρη την απαίτηση να προσαρμοστεί από τη μία ημέρα στην άλλη.
Ξεκινήστε με συχνές βόλτες
Τις πρώτες ημέρες οι βόλτες πρέπει να είναι συχνές και να ακολουθούν ένα όσο γίνεται σταθερό πρόγραμμα. Βγάλτε τον σκύλο έξω μόλις ξυπνήσει, μετά το φαγητό, μετά από παιχνίδι ή έντονη δραστηριότητα, πριν από τον ύπνο και ενδιάμεσα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ο στόχος δεν είναι μόνο να προλάβετε ένα πιθανό ατύχημα μέσα στο σπίτι. Είναι να δημιουργήσετε μια νέα καθημερινή συνήθεια. Όσο περισσότερες ευκαιρίες έχει ο σκύλος να κάνει την ανάγκη του έξω, τόσο πιο εύκολα θα αρχίσει να συνδέει τη βόλτα με την τουαλέτα. Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ένας σκύλος που έρχεται για πρώτη φορά στο σπίτι σας μπορεί να μη γνωρίζει ότι η τουαλέτα γίνεται έξω. Μάλιστα, αν μέχρι τότε ζούσε σε δρόμο, καταφύγιο ή σε έναν χώρο χωρίς σταθερούς κανόνες, είναι πιθανό να μην έχει μάθει ποτέ να "κρατιέται".
Επομένως, το πρώτο βήμα είναι να αφήσετε στην άκρη την απαίτηση να προσαρμοστεί από τη μία ημέρα στην άλλη.
Ξεκινήστε με συχνές βόλτες
Τις πρώτες ημέρες οι βόλτες πρέπει να είναι συχνές και να ακολουθούν ένα όσο γίνεται σταθερό πρόγραμμα. Βγάλτε τον σκύλο έξω μόλις ξυπνήσει, μετά το φαγητό, μετά από παιχνίδι ή έντονη δραστηριότητα, πριν από τον ύπνο και ενδιάμεσα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ο στόχος δεν είναι μόνο να προλάβετε ένα πιθανό ατύχημα μέσα στο σπίτι. Είναι να δημιουργήσετε μια νέα καθημερινή συνήθεια. Όσο περισσότερες ευκαιρίες έχει ο σκύλος να κάνει την ανάγκη του έξω, τόσο πιο εύκολα θα αρχίσει να συνδέει τη βόλτα με την τουαλέτα. Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα