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Νέο ρεκόρ στην Ελλάδα: Πάνω από 5.000 αρπακτικά πτηνά διέσχισαν σε μία μέρα τον ουρανό των Αντικυθήρων
TOPETMOU

Νέο ρεκόρ στην Ελλάδα: Πάνω από 5.000 αρπακτικά πτηνά διέσχισαν σε μία μέρα τον ουρανό των Αντικυθήρων

Πρωταγωνιστής της εντυπωσιακής αυτής μετακίνησης ήταν ο σφηκιάρης.

Νέο ρεκόρ στην Ελλάδα: Πάνω από 5.000 αρπακτικά πτηνά διέσχισαν σε μία μέρα τον ουρανό των Αντικυθήρων
Ένα νέο ημερήσιο ρεκόρ καταγράφηκε στα Αντικύθηρα, καθώς περισσότερα από 5.000 αρπακτικά πουλιά διέσχισαν τον ουρανό του νησιού μέσα σε μόλις μία ημέρα, προσφέροντας στους παρατηρητές του Ορνιθολογικού Σταθμού Αντικυθήρων μία από τις πιο εντυπωσιακές καταγραφές των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου καταγράφηκαν μέσα σε περίπου 10 ώρες συνολικά 5.269 αρπακτικά πουλιά, με τις διελεύσεις να φτάνουν σε εκατοντάδες ανά ώρα. Η κορύφωση της μαζικής μετακίνησης σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν μέσα σε μία μόνο ώρα πέρασαν από την περιοχή περίπου 2.000 πουλιά. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια.
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