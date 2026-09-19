Νέο ρεκόρ στην Ελλάδα: Πάνω από 5.000 αρπακτικά πτηνά διέσχισαν σε μία μέρα τον ουρανό των Αντικυθήρων
Νέο ρεκόρ στην Ελλάδα: Πάνω από 5.000 αρπακτικά πτηνά διέσχισαν σε μία μέρα τον ουρανό των Αντικυθήρων
Πρωταγωνιστής της εντυπωσιακής αυτής μετακίνησης ήταν ο σφηκιάρης.
Ένα νέο ημερήσιο ρεκόρ καταγράφηκε στα Αντικύθηρα, καθώς περισσότερα από 5.000 αρπακτικά πουλιά διέσχισαν τον ουρανό του νησιού μέσα σε μόλις μία ημέρα, προσφέροντας στους παρατηρητές του Ορνιθολογικού Σταθμού Αντικυθήρων μία από τις πιο εντυπωσιακές καταγραφές των τελευταίων ετών.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου καταγράφηκαν μέσα σε περίπου 10 ώρες συνολικά 5.269 αρπακτικά πουλιά, με τις διελεύσεις να φτάνουν σε εκατοντάδες ανά ώρα. Η κορύφωση της μαζικής μετακίνησης σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν μέσα σε μία μόνο ώρα πέρασαν από την περιοχή περίπου 2.000 πουλιά. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου καταγράφηκαν μέσα σε περίπου 10 ώρες συνολικά 5.269 αρπακτικά πουλιά, με τις διελεύσεις να φτάνουν σε εκατοντάδες ανά ώρα. Η κορύφωση της μαζικής μετακίνησης σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν μέσα σε μία μόνο ώρα πέρασαν από την περιοχή περίπου 2.000 πουλιά. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια.
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