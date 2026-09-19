Τι πραγματικά αισθάνεται ένας σκύλος; Οι επιστήμονες απαντούν για τα συναισθήματά του

Αισθάνεται ο σκύλος μας ζήλια, αντιπάθεια, αγάπη ή είναι μια δική μας προσπάθεια να του δώσουμε ανθρώπινες ιδιότητες;