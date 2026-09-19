Τι πραγματικά αισθάνεται ένας σκύλος; Οι επιστήμονες απαντούν για τα συναισθήματά του
Τι πραγματικά αισθάνεται ένας σκύλος; Οι επιστήμονες απαντούν για τα συναισθήματά του
Αισθάνεται ο σκύλος μας ζήλια, αντιπάθεια, αγάπη ή είναι μια δική μας προσπάθεια να του δώσουμε ανθρώπινες ιδιότητες;
ολύ συχνά ακούμε και σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα για τα αισθήματα του σκύλου μας. Ότι μας αγαπάει, αντιπαθεί τον σκύλο του γείτονα, μας κρατάει μούτρα όταν λείπουμε, ζηλεύει όταν μυρίσει ότι χαϊδέψαμε έναν άλλο τετράποδο ανταγωνιστή του.
Τα αισθάνεται όντως αυτά ο σκύλος μας ή είναι μια δική μας εικασία, στην προσπάθεια να δώσουμε στο κατοικίδιό μας περισσότερες ανθρώπινες ιδιότητες από όσες πραγματικά έχει; Αυτό το κάνουμε αρκετοί κηδεμόνες, προκειμένου να νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερα κοινά με τον τετράποδο φίλο μας και να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τη μεταξύ μας σχέση. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Τα αισθάνεται όντως αυτά ο σκύλος μας ή είναι μια δική μας εικασία, στην προσπάθεια να δώσουμε στο κατοικίδιό μας περισσότερες ανθρώπινες ιδιότητες από όσες πραγματικά έχει; Αυτό το κάνουμε αρκετοί κηδεμόνες, προκειμένου να νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερα κοινά με τον τετράποδο φίλο μας και να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τη μεταξύ μας σχέση. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
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