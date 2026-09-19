Πόσο άγρια είναι τελικά η γάτα σας; 6 ένστικτα που δεν χάθηκαν με την εξημέρωση
Πόσο άγρια είναι τελικά η γάτα σας; 6 ένστικτα που δεν χάθηκαν με την εξημέρωση
Η γατούλα του σαλονιού σας δεν απέχει τόσο όσο νομίζετε από τους άγριους προγόνους της.
Κι όμως. Αυτή η γλυκιά γάτα, που ξαπλώνει δίπλα σας στον καναπέ και φαίνεται τόσο τρυφερή και αθώα, κρύβει μέσα της μια μικρή τίγρη.
Όσο κι αν με τα χρόνια οι γάτες εξημερώθηκαν και το είδος εξελίχθηκε σε σχέση με το παρελθόν, κάποια σύνδεση με τους προγόνους τους δεν χάνεται ποτέ.
Έτσι είτε κυνηγάνε μία σκιά στο μισοσκόταδο, είτε κουλουριάζονται σε μία αχτίδα του ήλιου, αποκαλύπτουν καθημερινά τις πλευρές τους που είναι στενά συνδεδεμένες με τις ρίζες τους.
Πώς εξημερώθηκαν οι γάτες
Η γατούλα του σαλονιού σας δεν απέχει τόσο όσο νομίζετε από τους άγριους προγόνους της. Οι οικόσιτες γάτες κατάγονται από την αφρικανική αγριόγατα, ένα είδος που εξακολουθεί να ζει σε περιοχές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Σε αντίθεση με τους σκύλους, των οποίων τόσο η εμφάνιση όσο και η συμπεριφορά άλλαξαν δραματικά μέσα από αιώνες επιλεκτικής εκτροφής, οι γάτες παραμένουν εκπληκτικά όμοιες με τους άγριους συγγενείς τους. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Όσο κι αν με τα χρόνια οι γάτες εξημερώθηκαν και το είδος εξελίχθηκε σε σχέση με το παρελθόν, κάποια σύνδεση με τους προγόνους τους δεν χάνεται ποτέ.
Έτσι είτε κυνηγάνε μία σκιά στο μισοσκόταδο, είτε κουλουριάζονται σε μία αχτίδα του ήλιου, αποκαλύπτουν καθημερινά τις πλευρές τους που είναι στενά συνδεδεμένες με τις ρίζες τους.
Πώς εξημερώθηκαν οι γάτες
Η γατούλα του σαλονιού σας δεν απέχει τόσο όσο νομίζετε από τους άγριους προγόνους της. Οι οικόσιτες γάτες κατάγονται από την αφρικανική αγριόγατα, ένα είδος που εξακολουθεί να ζει σε περιοχές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Σε αντίθεση με τους σκύλους, των οποίων τόσο η εμφάνιση όσο και η συμπεριφορά άλλαξαν δραματικά μέσα από αιώνες επιλεκτικής εκτροφής, οι γάτες παραμένουν εκπληκτικά όμοιες με τους άγριους συγγενείς τους. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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