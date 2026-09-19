Γιατί τα πουλιά πετούν σε σχηματισμό V- Πώς δεν συγκρούονται μεταξύ τους

Αν σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να δούμε σμήνη να διασχίζουν τον ουρανό σε έναν σχεδόν τέλειο σχηματισμό «V».