Γιατί τα πουλιά πετούν σε σχηματισμό V- Πώς δεν συγκρούονται μεταξύ τους
Γιατί τα πουλιά πετούν σε σχηματισμό V- Πώς δεν συγκρούονται μεταξύ τους
Αν σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να δούμε σμήνη να διασχίζουν τον ουρανό σε έναν σχεδόν τέλειο σχηματισμό «V».
Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ και μαζί του φέρνει τις πρώτες αλλαγές στη φύση που σηματοδοτούν το πέρασμα από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Ψηλά στον ουρανό, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα αυτής της εποχής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη: τα μεταναστευτικά πουλιά πραγματοποιούν το μεγάλο τους ταξίδι προς τον Νότο.
Αν σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να δούμε σμήνη να διασχίζουν τον ουρανό σε έναν σχεδόν τέλειο σχηματισμό «V». Είναι μια εικόνα που έχουμε συνδέσει εδώ και χρόνια με τις μεταναστεύσεις των πτηνών, αλλά ο συγκεκριμένος τρόπος πτήσης μόνο τυχαίος δεν είναι. Στην πραγματικότητα, κρύβει πίσω του έξυπνες στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και έναν εντυπωσιακό βαθμό συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των πτηνών.
Ας εξετάσουμε λοιπόν γιατί οι φτερωτοί ταξιδιώτες σχηματίζουν το χαρακτηριστικό V και πώς καταφέρνουν να μη... συγκρούονται στον αέρα. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αν σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να δούμε σμήνη να διασχίζουν τον ουρανό σε έναν σχεδόν τέλειο σχηματισμό «V». Είναι μια εικόνα που έχουμε συνδέσει εδώ και χρόνια με τις μεταναστεύσεις των πτηνών, αλλά ο συγκεκριμένος τρόπος πτήσης μόνο τυχαίος δεν είναι. Στην πραγματικότητα, κρύβει πίσω του έξυπνες στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και έναν εντυπωσιακό βαθμό συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των πτηνών.
Ας εξετάσουμε λοιπόν γιατί οι φτερωτοί ταξιδιώτες σχηματίζουν το χαρακτηριστικό V και πώς καταφέρνουν να μη... συγκρούονται στον αέρα. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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