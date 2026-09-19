Υπάρχει περίπτωση να αγαπάτε υπερβολικά τον σκύλο σας;

Πολλές φορές ο δεσμός που μοιραζόμαστε με τους τετράποδους φίλους μας είναι πιο δυνατός από κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση.