Υπάρχει περίπτωση να αγαπάτε υπερβολικά τον σκύλο σας;
Υπάρχει περίπτωση να αγαπάτε υπερβολικά τον σκύλο σας;
Πολλές φορές ο δεσμός που μοιραζόμαστε με τους τετράποδους φίλους μας είναι πιο δυνατός από κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση.
Δεν είναι τυχαίο που η σχέση ενός ανθρώπου με τον σκύλο του δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο στον κόσμο.
Με το πέρασμα των χρόνων, οι σκύλοι από προστάτες εξελίχθηκαν σε καλύτερούς μας φίλους. Πολλές φορές ο δεσμός που μοιραζόμαστε μαζί τους είναι πιο δυνατός από κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
Ποιοι είναι οι λόγοι που αγαπάμε τόσο τους σκύλους
Μας δίνουν ασφάλεια
Χιλιάδες χρόνια πριν, οι σκύλοι βοηθούσαν τους ανθρώπους παρέχοντας προστασία ή ειδοποιώντας για ενδεχόμενους κινδύνους. Σαν επιβράβευση λάμβαναν κάτι για φαγητό από τα απομεινάρια του κυνηγιού ή έβρισκαν καταφύγιο για να μείνουν.
Αυτή η συμβίωση μπορεί μεν να ξεκίνησε από ανάγκη και για τις δύο πλευρές, αλλά η εικόνα του σκύλου ως προστάτη κρατάει καλά έως και σήμερα. Ακόμη και τώρα, οι σκύλοι συνεχίζουν να μας προστατεύουν αν εντοπίσουν κάποιον ξένο στον χώρο μας ή αν δουν κάποιον να έχει απέναντί μας επιθετική συμπεριφορά. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Με το πέρασμα των χρόνων, οι σκύλοι από προστάτες εξελίχθηκαν σε καλύτερούς μας φίλους. Πολλές φορές ο δεσμός που μοιραζόμαστε μαζί τους είναι πιο δυνατός από κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
Ποιοι είναι οι λόγοι που αγαπάμε τόσο τους σκύλους
Μας δίνουν ασφάλεια
Χιλιάδες χρόνια πριν, οι σκύλοι βοηθούσαν τους ανθρώπους παρέχοντας προστασία ή ειδοποιώντας για ενδεχόμενους κινδύνους. Σαν επιβράβευση λάμβαναν κάτι για φαγητό από τα απομεινάρια του κυνηγιού ή έβρισκαν καταφύγιο για να μείνουν.
Αυτή η συμβίωση μπορεί μεν να ξεκίνησε από ανάγκη και για τις δύο πλευρές, αλλά η εικόνα του σκύλου ως προστάτη κρατάει καλά έως και σήμερα. Ακόμη και τώρα, οι σκύλοι συνεχίζουν να μας προστατεύουν αν εντοπίσουν κάποιον ξένο στον χώρο μας ή αν δουν κάποιον να έχει απέναντί μας επιθετική συμπεριφορά. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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