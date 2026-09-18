«Πώς μου επιτέθηκαν τα λυκόσκυλα της οικογένειας Τσιτσιπά» – Η Τίνα Κασιδόκωστα μιλάει στο topetmou.gr για την περιπέτειά της
«Πώς μου επιτέθηκαν τα λυκόσκυλα της οικογένειας Τσιτσιπά» – Η Τίνα Κασιδόκωστα μιλάει στο topetmou.gr για την περιπέτειά της
Τα σκυλιά είναι εκπαιδευμένα για φύλακες.
Στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της θείας του γνωστού τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά λυτά ήταν τα δύο λυκόσκυλα που επιτέθηκαν σε τρεις ανθρώπους την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στη Βάρη.
Η πρώτη επίθεση έγινε νωρίς το πρωί σε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε για χειρουργείο στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Το μεσημέρι της ίδιας μέρα τα σκυλιά επιτέθηκαν σε ένα άντρα του δήμου Βάρης Βουλιαγμένης και στη συνέχεια σε μια γυναίκα, την Τίνα Κασιδόκωστα, υπάλληλο του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης, η οποία είναι γνωστή για το φιλοζωικό της έργο.
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το ένα λυκόσκυλο φέρει τσιπάκι στο όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά και το άλλο στην αδερφή της μητέρας του, η οποία συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Η πρώτη επίθεση έγινε νωρίς το πρωί σε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε για χειρουργείο στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Το μεσημέρι της ίδιας μέρα τα σκυλιά επιτέθηκαν σε ένα άντρα του δήμου Βάρης Βουλιαγμένης και στη συνέχεια σε μια γυναίκα, την Τίνα Κασιδόκωστα, υπάλληλο του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης, η οποία είναι γνωστή για το φιλοζωικό της έργο.
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το ένα λυκόσκυλο φέρει τσιπάκι στο όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά και το άλλο στην αδερφή της μητέρας του, η οποία συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα