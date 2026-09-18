Μωρό ελέφαντας έχασε τη μαμά του και βρέθηκε αφυδατωμένος από αγρότη

Ένας αγρότης άκουσε ένα δυνατό κλάμα και όταν πλησίασε, είδε ότι ένα ελεφαντάκι είχε εγκλωβιστεί σε μια αρδευτική μονάδα.