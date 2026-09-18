Μωρό ελέφαντας έχασε τη μαμά του και βρέθηκε αφυδατωμένος από αγρότη
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Μωρό ελέφαντας έχασε τη μαμά του και βρέθηκε αφυδατωμένος από αγρότη

Ένας αγρότης άκουσε ένα δυνατό κλάμα και όταν πλησίασε, είδε ότι ένα ελεφαντάκι είχε εγκλωβιστεί σε μια αρδευτική μονάδα.

Μωρό ελέφαντας έχασε τη μαμά του και βρέθηκε αφυδατωμένος από αγρότη
Το happy end της ημέρας έχει πρωταγωνιστή έναν ελέφαντα μόλις ενός μήνα!

Όλα συνέβησαν στη Σρι Λάνκα, όταν ένας αγρότης άκουσε έντονα κλάματα από μια αρδευτική μονάδα. Όταν πλησίασε για να δει τι πλάσμα είναι αυτό που κλαίει, είδε ένα μωρό ελέφαντα εγκλωβισμένο μέσα στη μονάδα. Υπάλληλοι από ένα καταφύγιο άγριας ζωής της περιοχής έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι το μωρό πρέπει να γεννήθηκε μόλις πριν ένα μήνα.

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