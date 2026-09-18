Χαλαρώνουν οι σκύλοι όταν τους μιλάμε με τρυφερό τρόπο;
TOPETMOU

Χαλαρώνουν οι σκύλοι όταν τους μιλάμε με τρυφερό τρόπο;

Οι σκύλοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη φωνή μας.

Χαλαρώνουν οι σκύλοι όταν τους μιλάμε με τρυφερό τρόπο;
Η συνήθειά μας να μιλάμε στον σκύλο μας με πιο απαλή φωνή, όπως κάνουμε και με τα μωρά, φαίνεται πως δεν είναι μια συμπεριφορά χωρίς αντίκρισμα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι ασυναίσθητα χρησιμοποιούν συχνά υψηλότερο τόνο και διαφορετικό ρυθμό όταν απευθύνονται σε έναν σκύλο, ιδιαίτερα όταν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή του ή να εκφράσουν θετικά συναισθήματα.

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