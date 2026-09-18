Χαλαρώνουν οι σκύλοι όταν τους μιλάμε με τρυφερό τρόπο;
Χαλαρώνουν οι σκύλοι όταν τους μιλάμε με τρυφερό τρόπο;
Οι σκύλοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη φωνή μας.
Η συνήθειά μας να μιλάμε στον σκύλο μας με πιο απαλή φωνή, όπως κάνουμε και με τα μωρά, φαίνεται πως δεν είναι μια συμπεριφορά χωρίς αντίκρισμα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι ασυναίσθητα χρησιμοποιούν συχνά υψηλότερο τόνο και διαφορετικό ρυθμό όταν απευθύνονται σε έναν σκύλο, ιδιαίτερα όταν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή του ή να εκφράσουν θετικά συναισθήματα.
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Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι ασυναίσθητα χρησιμοποιούν συχνά υψηλότερο τόνο και διαφορετικό ρυθμό όταν απευθύνονται σε έναν σκύλο, ιδιαίτερα όταν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή του ή να εκφράσουν θετικά συναισθήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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