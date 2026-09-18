Βρέθηκε βαμμένη χελώνα – Πόσο επικίνδυνο είναι και πώς να βοηθήσετε σε παρόμοια περίπτωση

Για ακόμη μία φορά ανθρώπινο χέρι παρενέβη στη φύση με άσχημες συνέπειες για ένα ζώο.

Για ανεξήγητο λόγο κάποιος έβαψε με λαδομπογιά μία μικρή χελώνα, η οποία ευτυχώς βρέθηκε έγκαιρα από ένα μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου Νέας Αγχιάλου Βόλου – Συνυπάρχω.