Τα 4 μηνύματα που στέλνει η γάτα με το γουργουρητό της
TOPETMOU

Τα 4 μηνύματα που στέλνει η γάτα με το γουργουρητό της

Η γάτα είναι ένα πλάσμα περίπλοκο, με πολλές εκφράσεις, αντιδράσεις και συναισθήματα.

Τα 4 μηνύματα που στέλνει η γάτα με το γουργουρητό της
Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι όταν μια γάτα είναι ευτυχισμένη, το δείχνει με το γουργουρητό της.

Αυτό το ήρεμο γρρρρ που κάνει και κάνει όλους τους γατογονείς να λιώνουν από αγάπη για το αιλουροειδές τους. Για πολλούς, η αγαπημένη στιγμή της ημέρα είναι όταν η γάτα ξαπλώνει πάνω ή δίπλα τους, κλείνει αργά τα μάτια και το σώμα της αρχίζει να κάνει μια ανεπαίσθητη δόνηση, βγάζοντας αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο.

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