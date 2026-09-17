Πώς θα προλάβετε έναν σκυλοκαβγά – Τα σημάδια που δείχνουν αν παίζουν ή αν τσακώνονται
Πώς θα προλάβετε έναν σκυλοκαβγά – Τα σημάδια που δείχνουν αν παίζουν ή αν τσακώνονται
Τσακώνονται ή παίζουν; Τα σημάδια στη γλώσσα του σώματος που πρέπει να εντοπίσετε πριν ξεκινήσει ο καβγάς μεταξύ δύο σκύλων.
Όσοι έχουμε σκύλο, θα τον έχουμε δει να μπλέκει σε καβγά με το δικό μας άγχος να ανεβαίνει κατακόρυφα. Από τη μία έχουμε αγωνία να μην τραυματιστεί ο σκύλος μας, να μην πάθει τίποτα ο άλλος και να καταφέρουμε να τους χωρίσουμε χωρίς να πάθει κανείς τίποτα.
Χρειάζονται δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ένας καβγάς μεταξύ δύο σκύλων. Τα δείγματα όμως τα έχουμε αρκετά νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε κάθε αλληλεπίδραση του ζώου μας, γιατί έτσι μπορούμε να «διαβάσουμε» τη γλώσσα του σώματός του. Θα εντοπίσουμε έγκαιρα τα σημάδια που δείχνουν ότι μπροστά μας δεν βλέπουμε ένα παιχνίδι και πως δεν είναι χαλαρά τα ζώα.
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Χρειάζονται δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ένας καβγάς μεταξύ δύο σκύλων. Τα δείγματα όμως τα έχουμε αρκετά νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε κάθε αλληλεπίδραση του ζώου μας, γιατί έτσι μπορούμε να «διαβάσουμε» τη γλώσσα του σώματός του. Θα εντοπίσουμε έγκαιρα τα σημάδια που δείχνουν ότι μπροστά μας δεν βλέπουμε ένα παιχνίδι και πως δεν είναι χαλαρά τα ζώα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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