Μωρό ζαρκάδι χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα και διασώθηκε
Μωρό ζαρκάδι χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα και διασώθηκε
Πολίτες και αρχές συνεργάστηκαν άλλη μια φορά και έτσι διασώθηκε ένα μωρό ζαρκάδι που χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη Λάρισα.
Πολίτες και αρχές συνεργάστηκαν άλλη μια φορά και έτσι ένα άγριο ζώο σώθηκε ξανά.
Αυτή τη φορά το συμβάν έλαβε χώρα στην επαρχιακή οδό Κουτσόχερου–Δαμασίου, όπου εντοπίστηκε τραυματισμένο νεαρό ζαρκάδι, ηλικίας περίπου επτά μηνών. Το ζώο είχε χτυπηθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο και πολίτες ενημέρωσαν το Δασαρχείο Λάρισας. Στην περιοχή έφτασαν δασοφύλακες, συνέλλεξαν το άγριο ζώο και το μετέφεραν άμεσα για κτηνιατρική περίθαλψη.
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Αυτή τη φορά το συμβάν έλαβε χώρα στην επαρχιακή οδό Κουτσόχερου–Δαμασίου, όπου εντοπίστηκε τραυματισμένο νεαρό ζαρκάδι, ηλικίας περίπου επτά μηνών. Το ζώο είχε χτυπηθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο και πολίτες ενημέρωσαν το Δασαρχείο Λάρισας. Στην περιοχή έφτασαν δασοφύλακες, συνέλλεξαν το άγριο ζώο και το μετέφεραν άμεσα για κτηνιατρική περίθαλψη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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