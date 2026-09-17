Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Το τάισμα των αδέσποτων ζώων είναι νόμιμο – Δείτε το βίντεο

Αν κάποιος ενοχλείται από το τάισμα των αδέσποτων, θα πρέπει να γνωρίζει πως ο νόμος το επιτρέπει και το προστατεύει.