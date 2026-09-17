Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Το τάισμα των αδέσποτων ζώων είναι νόμιμο – Δείτε το βίντεο
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Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Το τάισμα των αδέσποτων ζώων είναι νόμιμο – Δείτε το βίντεο

Αν κάποιος ενοχλείται από το τάισμα των αδέσποτων, θα πρέπει να γνωρίζει πως ο νόμος το επιτρέπει και το προστατεύει.

Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Το τάισμα των αδέσποτων ζώων είναι νόμιμο – Δείτε το βίντεο
Πόσες φορές δεν έχουμε δει ανθρώπους να κατηγορούν τους εθελοντές που ταΐζουν τα αδέσποτα ότι λερώνουν την περιοχή και ότι είναι παράνομο αυτό που κάνουν; Πόσες φορές δεν έχουμε δει κατεστραμμένες ταΐστρες και ποτίστρες;

Είναι πολλοί άνθρωποι που νιώθουν την ανάγκη να φροντίσουν τα αδέσποτα ζώα της περιοχής τους. Ο πιο απλός τρόπος είναι με το τάισμα, εφόσον είναι κατάλληλη τροφή και όχι αποφάγια που μπορεί να προκαλέσουν τοξική δηλητηρίαση στο ζωάκι. Μην ξεχνάτε πως πολλά από αυτά έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και ο οργανισμός τους δεν έχει αναπτύξει τις άμυνες που πρέπει.

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